Новая остановка появилась у проходящего через Войковский автобусного маршрута №403

Остановка на Волоколамском шоссе добавилась у маршрута №403, который проходит через Войковский район.
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