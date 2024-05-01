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Минобороны РФ: на Донецком направлении FPV-дроны уничтожили расчет ВСУ с Javelin

Минобороны РФ: на Донецком направлении FPV-дроны уничтожили расчет ВСУ с Javelin

Подразделения беспилотной авиации 1-го армейского корпуса Южной группировки войск во время выполнения боевых задач на Донецком направлении заметили и впоследствии ликвидировали расчет ВСУ с противотанковым ракетным комплексом Javelin.

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