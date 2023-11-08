Стратегический бомбардировщик США B-1B Lancer пролетел в зоне Ближнего Востока

Соединенные Штаты в среду, восьмого ноября, выполнили новый пролет стратегического бомбардировщика Военно-воздушных сил B-1B Lancer, который способен нести ядерное оружие, в зоне ответственности Центрального командования страны, включающей Ближний Восток.
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