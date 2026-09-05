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Пенальти на последних секундах, ЭСК РФС поддержала решение судьи в матче „Факел“ — «Зенит“

Пенальти на последних секундах, ЭСК РФС поддержала решение судьи в матче „Факел“ — «Зенит“

Спорный пенальти в концовке матча 6‑го тура РПЛ между «Факелом» и «Зенитом» (0:1) получил официальную оценку, Экспертно‑судейская комиссия при президенте РФС признала решение арбитра Антона Фролова верным.

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