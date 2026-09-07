В Железногорске восстановлена подача холодной воды

Повреждение ЛЭП привело к остановке девяти водозаборных скважин, подача холодной воды восстановлена, но власти готовят документы на строительство ещё трёх скважин.
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