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Битва с коронавирусом оставит Евросоюз без штанов

Битва с коронавирусом оставит Евросоюз без штанов

В 2020—2021 годах совокупный дефицит бюджетов стран ЕС всех уровней может превысить три триллиона евро Станислав Воробьев Фото: ZumaTAСС Именно столько уже заплатили в прошлом и заплатят в текущем годах европейские эльфы за войну с вирусами.

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