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МОСИНФОРМ

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Московская компания запустила полный цикл производства высокотехнологичных протезов стоп

Московская компания запустила полный цикл производства высокотехнологичных протезов стоп

Столичная компания выстроила полный цикл производства высокотехнологичных протезов стоп из высокопрочного углепластика, а также открыла новую производственную площадку на востоке города для самостоятельного изготовления всей компонентной базы.

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