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FinFax - Новости банков и вкладов

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Путин разрешил иностранцам платить за газ через разные банки

Путин разрешил иностранцам платить за газ через разные банки

Президент России Владимир Путин разрешил иностранным покупателям газа до 1 апреля 2025 года осуществлять расчеты в рублях не только через Газпромбанк, но и через другие российские финансовые учреждения, согласно новому указу.

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