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Царьград

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Советская сказка "Морозка" напугала американцев. От чего жители США пришли в ужас?

Советская сказка "Морозка" напугала американцев. От чего жители США пришли в ужас?

Они считают, что такие фильмы нельзя показывать детям.Добрая советская сказка "Морозко", любимая многими русскими зрителями, вышла в Соединённых Штатах Америки под названием "Джек Фрост" и повергла американцев в ужас.

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