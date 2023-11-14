Советская сказка "Морозка" напугала американцев. От чего жители США пришли в ужас?

Они считают, что такие фильмы нельзя показывать детям.Добрая советская сказка "Морозко", любимая многими русскими зрителями, вышла в Соединённых Штатах Америки под названием "Джек Фрост" и повергла американцев в ужас.
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