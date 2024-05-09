Запад страшно недооценил Россию, заявил в интервью Rádio Universum политолог Ян Баранек. У русских совсем другой менталитет, и они не позволяют себя оскорблять.
Чехия. Они совсем другие: в Чехии признали, что Запад сильно недооценил русских
Комментарии
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Леонид Руси
Самые высокомерные и жестокие всегда... наиболее примитивные... Это как раз о нагло-саксах... диких племенах тупорылых варваров, которые мемного понахватались от Рима. А Рим от этрусков. А те имели руническое письмо как и русские
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6 час.
серый777 котов
А при какой тут кухне интересно китаяся!Они что . нам что то поставляют для армии . воюют с нами . бок о бок!Они вечные воры и барыги . и понторезы!У нас с ними военного союза !Да и без них справимся!
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3 час.
И
Искандер
Что ж, хотя бы чех прямо и честно назвал ЕБНов переворот - ПУТЧ. А этому культяпому ублюдку-алкоголику в Москве ЕБНоцентр строят...
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14 мин.
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