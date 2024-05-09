Чехия. Они совсем другие: в Чехии признали, что Запад сильно недооценил русских

Леонид Руси Самые высокомерные и жестокие всегда... наиболее примитивные... Это как раз о нагло-саксах... диких племенах тупорылых варваров, которые мемного понахватались от Рима. А Рим от этрусков. А те имели руническое письмо как и русские

серый777 котов А при какой тут кухне интересно китаяся!Они что . нам что то поставляют для армии . воюют с нами . бок о бок!Они вечные воры и барыги . и понторезы!У нас с ними военного союза !Да и без них справимся!