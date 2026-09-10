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Царьград

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Need To Know сообщил о смерти актрисы Нимми Феррари в Нигерии

Need To Know сообщил о смерти актрисы Нимми Феррари в Нигерии

В Нигерии скончалась популярная актриса Нимми Феррари в возрасте 26 лет. Причины смерти неизвестны, но предполагается, что незадолго до происшествия она перенесла операцию.

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