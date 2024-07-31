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Адиев о 4:1 с «Пари НН»: «Нормальная игра «Ахмата», но не назвал бы ее хорошей – были трудности, играли почти с листа. Относимся к Кубку серьезно, основная цель – выйти из группы»

«Ахмат» одержал победу со счетом 4:1 в матче 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Нормальная игра, но хорошей я бы ее не назвал.

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