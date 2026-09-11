В Госдуме назвали отказ ISU российским фигуристам политическим решением

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев назвал отказ Международного союза конькобежцев предоставить нейтральный статус ряду ведущих российских фигуристов политическим решением.
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