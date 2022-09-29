"Горячая линия" для мобилизованных приморцев переведена на круглосуточный режим

Специалисты "горячей линии" для граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, теперь принимают звонки круглосуточно и без выходных.
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