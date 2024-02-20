Такер Карлсон озвучил запрошенную экс-премьером Британии сумму за интервью

Такер Карлсон: Борис Джонсон требовал миллион долларов за интервью по Украине Американский журналист Такер Карлсон рассказал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хотел получить миллион долларов за интервью с ним.
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