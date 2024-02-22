Анастасия Ракова рассказала о выполнении почти 30 тысяч заданий робокошками за три месяца

Робокошки выполнили около 30 тысяч заданий в стационарах Москвы Столичным журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что роботы-курьеры, функционирующие в трех столичных стационарах с ноября 2023 года, выполнили уже почти 30 тыс.