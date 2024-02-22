РОСТОКИНСКАЯ ПА...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

5 подписчиков

Свежие комментарии

Анастасия Ракова рассказала о выполнении почти 30 тысяч заданий робокошками за три месяца

Анастасия Ракова рассказала о выполнении почти 30 тысяч заданий робокошками за три месяца

Робокошки выполнили около 30 тысяч заданий в стационарах Москвы Столичным журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что роботы-курьеры, функционирующие в трех столичных стационарах с ноября 2023 года, выполнили уже почти 30 тыс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх