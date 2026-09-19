Московский метрополитен подготовит 60 собак-проводников в 2026 году

В 2026 году Московский метрополитен, в сотрудничестве с Российской школой подготовки собак-проводников, планирует передать 60 собак для помощи незрячим.
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