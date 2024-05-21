Захарова заявила, что у The Times «приступ безумия»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник, 21 мая, комментируя заявление британского таблоида The Times о том, что за покушением на словацкого премьера Роберта Фицо стоит Россия, назвала это «приступом безумия».
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