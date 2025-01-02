В МВД предупредили о новой схеме мошенничества через приложения ЖКХ

Для осуществления взлома телефонов мошенники стали использовать новую схему. Так, злоумышленники предлагают потенциальной жертве установить на гаджет приложения для оплаты услуг ЖКХ или записи на прием к врачу.
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