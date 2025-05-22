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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Индиана» трижды в этом плей-офф отыгрывала отставание в 7+ очков за 50 секунд до конца. За последние 28 лет таких камбэков в плей-офф было четыре

«Индиана» трижды в этом плей-офф отыгрывала отставание в 7+ очков за 50 секунд до конца. За последние 28 лет таких камбэков в плей-офф было четыре

С 1997 года только четыре из 1702 команд выиграли матч, отставая 7+ очков за 50 секунд до конца четвертой четверти или овертайма в плей-офф.

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