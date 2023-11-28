СМИ: у россиян могут изъять арену в Хельсинки из-за новых санкций

Финское агентство STT опубликовало материал, в котором говорится, что новый ограничения против РФ, которые войдут в 12-ый пакет санкций, позволят изъять спортивную арену "Хельсинки" (Hartwall), которой владеют предприниматели из России.
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