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Сати Казанова растит двухлетнюю дочь без мяса: подписчики в ужасе, врачи спорят

Сати Казанова растит двухлетнюю дочь без мяса: подписчики в ужасе, врачи спорят

Экс-солистка «Фабрики», а ныне индуистская монахиня Сати Казанова призналась, что ее двухлетняя дочь Анагха никогда не пробовала мяса и растет на вегетарианском рационе.

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