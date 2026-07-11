Депутат Рады Костенко: темпы мобилизации на Украине снижаются в последние месяцы

В последние месяцы темпы мобилизации на Украине снижаются. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко в интервью украинскому изданию "Говорит великий Львов".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии