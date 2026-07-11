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Газета.ру

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Депутат Рады Костенко: темпы мобилизации на Украине снижаются в последние месяцы

Депутат Рады Костенко: темпы мобилизации на Украине снижаются в последние месяцы

В последние месяцы темпы мобилизации на Украине снижаются. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко в интервью украинскому изданию "Говорит великий Львов".

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