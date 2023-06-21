Военное обозрение

3 453 подписчика

Китайские власти опровергли сообщение американской прессы о строительстве новой учебной военной базы на Кубе

Китайские власти опровергли сообщение американской прессы о строительстве новой учебной военной базы на Кубе

Информация о том, что Китай планирует построить новую учебную военную базу на Кубе, не соответствует действительности.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх