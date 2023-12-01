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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Путин увеличил штатную численность ВС РФ: как эти изменения объяснили в Минобороны

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об установлении штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации», согласно которому состав армии расширится до 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих.

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