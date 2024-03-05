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Иркутск Сегодня

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Велогонщицы из Иркутской области завоевали золото на первенстве России

Велосипедная команда Иркутской области одержала первую победу в сезоне на первенстве России по велосипедному спорту в командной гонке преследования на треке среди юниорок 17-18 лет, сообщает пресс-служба Минспорта Приангарья.

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