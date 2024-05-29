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Правительственная комиссия поддержала идеи Силуанова по налоговым изменениям

Правительственная комиссия поддержала идеи Силуанова по налоговым изменениям

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила внесенный министерством финансов пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.

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