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Царьград

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Касаткина и Хачанов в третьем круге Australian Open: борьба продолжается

Касаткина и Хачанов в третьем круге Australian Open: борьба продолжается

Дарья Касаткина и Карен Хачанов успешно вышли в третий круг Australian Open. Касаткина обыграла Ван Яфань, а Хачанов одолел Габриэля Диалло.

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