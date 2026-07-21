Реально 49-летняя Шакира так молодо выглядит? Звезда показала себя вблизи

В феврале текущего года Шакире исполнилось 49 лет, а многие пользователи Сети считают, что она выглядит на 30!В феврале текущего года Шакире исполнилось 49 лет, а многие пользователи Сети считают, что она выглядит на 30! ШакираОсобое внимание к внешности артистки было приковано во время Чемпионата мира по футболу, когда она блистала на своем выступлении.
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