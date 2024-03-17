Массух: Все DDoS-атаки на систему электронного голосования за ночь отражены

Проголосовать можно сегодня до 20:00 Илья Массух, заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, сообщил о успешной защите системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) от всех DDoS-атак, которые были зафиксированы в прошлую ночь.