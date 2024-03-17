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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Массух: Все DDoS-атаки на систему электронного голосования за ночь отражены

Массух: Все DDoS-атаки на систему электронного голосования за ночь отражены

Проголосовать  можно сегодня до 20:00 Илья Массух, заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, сообщил о успешной защите системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) от всех DDoS-атак, которые были зафиксированы в прошлую ночь.

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