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Добрый Мир

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"От ее огня не скрыться". Под Харьковом дебютировала новая артустановка

"От ее огня не скрыться". Под Харьковом дебютировала новая артустановка

Самоходная артиллерийская установка "Мальва"© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФСегодня 646 прочитали Андрей Коц В Харьковской области заметили САУ 2С43 "Мальва", применяемую для контрбатарейной борьбы и поражения точечных целей.

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