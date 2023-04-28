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«Авиалесоохрана»: Лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 84 лесных пожара за прошедшие сутки

В России за прошедшие сутки потушены 84 природных пожара на площади 2 101 гектар. Об этом сообщает ФБУ «Авиалесоохрана» в Telegram-канале со ссылкой на информацию региональных диспетчерских служб лесного хозяйства.

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