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TRENDYMEN

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Ртутный двигатель, которому не нужен бензин. Существовала ли технология на самом деле

Ртутный двигатель, которому не нужен бензин. Существовала ли технология на самом деле

Ртутный двигатель давно стал героем городских легенд. В интернете десятилетиями появляются чертежи моторов, которые якобы способны работать без бензина и электричества, используя лишь магниты и необычные свойства жидкого металла.

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Комментарии
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Александр Почекунин
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1 м.
АЯ
Анатолий Якушев
👍😂
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1 м.