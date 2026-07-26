Ртутный двигатель, которому не нужен бензин. Существовала ли технология на самом деле

Ртутный двигатель давно стал героем городских легенд. В интернете десятилетиями появляются чертежи моторов, которые якобы способны работать без бензина и электричества, используя лишь магниты и необычные свойства жидкого металла.
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