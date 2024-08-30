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Ядерная Доктрина России «уточняется». Неужто жахнем?

Ядерная Доктрина России «уточняется». Неужто жахнем?

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Эпиграф: «Последствия действий России в ответ на причастность США к нападению ВСУ на Курскую область могут быть гораздо более тяжелыми, чем были до сих пор» (заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков) Прежде чем взяться за основную тему статьи, не мог с желчным вниманием пройти мимо данного заявления.

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Как интересно...Всё напоминает  очередную&quot;красную линию&quot;,которую враг не решается пересечь,как бы и хочет,но&quot;что то&quot;его не пускает.И,возникает вопрос:&quot;А,всё ли автор изложил в этой статье или же &quot;что то&quot;упустил,а может и &quot;забыл&quot;,а статья лишь как тест&quot;на вшивость&quot;-бить или бить...,но не нам...Наверное есть какая то&quot;мелочь&quot;,а то и несколько,которых очень боится...автор,но которая многое объясняет
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