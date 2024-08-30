ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Эпиграф: «Последствия действий России в ответ на причастность США к нападению ВСУ на Курскую область могут быть гораздо более тяжелыми, чем были до сих пор» (заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков) Прежде чем взяться за основную тему статьи, не мог с желчным вниманием пройти мимо данного заявления.
Ядерная Доктрина России «уточняется». Неужто жахнем?
Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Как интересно...Всё напоминает очередную"красную линию",которую враг не решается пересечь,как бы и хочет,но"что то"его не пускает.И,возникает вопрос:"А,всё ли автор изложил в этой статье или же "что то"упустил,а может и "забыл",а статья лишь как тест"на вшивость"-бить или бить...,но не нам...Наверное есть какая то"мелочь",а то и несколько,которых очень боится...автор,но которая многое объясняет
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6 час.
Анатолий
Есть конечно небольшая, но есть ,это дети, жены и капиталы нашей верхушки.
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5 час.
valentina sergeeva
Я стара уже, чтобы поверить.
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5 час.
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