Ядерная Доктрина России «уточняется». Неужто жахнем?

Nikolia Vovchenko

Как интересно...Всё напоминает очередную"красную линию",которую враг не решается пересечь,как бы и хочет,но"что то"его не пускает.И,возникает вопрос:"А,всё ли автор изложил в этой статье или же "что то"упустил,а может и "забыл",а статья лишь как тест"на вшивость"-бить или бить...,но не нам...Наверное есть какая то"мелочь",а то и несколько,которых очень боится...автор,но которая многое объясняет