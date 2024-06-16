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США: иранский фрегат проигнорировал сигнал бедствия украинского корабля

США: иранский фрегат проигнорировал сигнал бедствия украинского корабля

Судно загорелось после атаки хуситов, команда была вынуждена его оставить.Центральное военное командование ВС США (CENTCOM) обвинило экипаж фрегата Jamaran ВМС Ирана в игнорировании сигнала бедствия украинского сухогруза Verbena, атакованного хуситами в Красном море.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Вот у америкосов двойные стандарты. Иранцы не оказали помощи представителям террористического режима Зе, а сами что тогда после 11 сентября стали бомбить мирных ни в чем не винных граждан других государств.... Где логика???
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13 час.

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