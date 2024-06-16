США: иранский фрегат проигнорировал сигнал бедствия украинского корабля

Судно загорелось после атаки хуситов, команда была вынуждена его оставить.Центральное военное командование ВС США (CENTCOM) обвинило экипаж фрегата Jamaran ВМС Ирана в игнорировании сигнала бедствия украинского сухогруза Verbena, атакованного хуситами в Красном море.
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