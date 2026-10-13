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Олег Янковский в кино и в жизни: как Людмила Зорина выдержала рядом с ним почти полвека

Олег Янковский в кино и в жизни: как Людмила Зорина выдержала рядом с ним почти полвека

Олег Янковский умел выглядеть безупречно. Сдержанный, ироничный, невозмутимый — на экране он был воплощением благородства, и дворянское происхождение подчёркивал охотно: отец служил офицером ещё при императоре.

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