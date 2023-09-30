В Лиме пройдет IV Международный конгресс по туризму и гостиничному бизнесу

Проблемы, связанные с цифровизацией туристической и гастрономической деятельности, а также о возможных решениях для устойчивого развития сектора, обсудят на IV Международном конгрессе по туризму, гостеприимству и гастрономии в столице Перу.
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