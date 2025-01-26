В Белоруссии назвали отличительную особенность прошедших выборов

ВА

Владимир Акулов

Есть разные системы передачи власти : дворцовые перевороты; Захват государств чужими армиями ...И возведение на трон подконтрольных правителей; Власть захватывали в результате революций. царевичи наследовали власть от царей. Если какой-то царь в битвах захватывал власть в государстве и становился Правителем ПО ПРАВУ ПОБЕДИТЕЛЯ ... Он потом обязательно ВЕНЧАЛСЯ на царство в церкви, что давало дополнительную легитимность царю перед Богом... Вот и современные выборы - это как венчание на царство ! Подтверждение того , что Бог и народ поддерживают.