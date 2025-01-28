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Трамп: власти США депортируют всех новых нелегалов, задержанных на границе

Трамп: власти США депортируют всех новых нелегалов, задержанных на границе

Власти Соединенных Штатов депортируют всех новых нелегальных мигрантов, задержанных на границе. Соответствующее заявление на съезде республиканцев во Флориде сделал американский президент Дональд Трамп, информирует РИА Новости.

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