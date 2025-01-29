Салимгараев назвал министерства, которые активно сотрудничают со СМИ

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев на итоговом заседании коллегии ведомства в ИТ-парке перечислил министерства, которые охотно сотрудничают со СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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