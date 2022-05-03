Правительство Мали разорвало военное сотрудничество с Францией

Эмманюэль Макрон Alexis Sciard/Keystone Press Agency Бамако, 3 мая. Правительство Мали разорвало соглашение, определяющее правовые рамки взаимодействия страны с французской миссией «Бархан» и европейской антитеррористической группой «Такуба».
Эмманюэль Макрон Alexis Sciard/Keystone Press Agency Бамако, 3 мая. Правительство Мали разорвало соглашение, определяющее правовые рамки взаимодействия страны с французской миссией «Бархан» и европейской антитеррористической группой «Такуба».
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