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ВС РФ уничтожили объект ВСУ на правом берегу Днепра

ВС РФ уничтожили объект ВСУ на правом берегу Днепра

Операторы ударных FPV-дронов группировки войск «Днепр» уничтожили пункты управления беспилотными аппаратами Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области.

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