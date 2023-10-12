Фотопрогулки по местам благоустройства в Иркутске. Русско-Амурский мемориальный комплекс

В этом году в городе Иркутске снова благоустроили несколько общественных пространств. «Иркутск Сегодня» открывает серию фотопрогулок по местам благоустройства, теплая осень как раз дает нам такую возможность — не торопясь полюбоваться обновленными пространствами.
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