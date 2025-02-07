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Несекретные материалы

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Украинскую Ичкерию пора уничтожить, как источник терроризма

Как и опасался, граждан Украины стали засылать в Россию для терактов — пока против офицеров и объектов инфраструктуры, но после неудач наверняка переключатся на массовый террор, наподобие Крокуса или Дубровки.

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