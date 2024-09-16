💻👨⚕️Компьютерщики и доктора набрали по 32% голосов в опросе ВЦИОМ. ⚡️⚡️«Бронзу» с 17% делят военнослужащие и абстрактные рабочие.
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💻👨⚕️Компьютерщики и доктора набрали по 32% голосов в опросе ВЦИОМ. ⚡️⚡️«Бронзу» с 17% делят военнослужащие и абстрактные рабочие.