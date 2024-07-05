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Царьград

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Двое приезжих избили жителя Мытищ за замечание

Двое приезжих избили жителя Мытищ за замечание

Мужчина поплатился за то, что отругал детей.В Мытищах двое приезжих избили местного жителя. Согласно предварительной информации, мужчина сделал замечание детям, которые играли на парковке жилого дома и задевали оставленные владельцами машины.

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