Республиканский субботник прошел в учреждении´ДЮСШ №1 г.Бобруйска´.

20 апреля 2024 года в учреждении ´ДЮСШ №1 г.Бобруйска´ прошёл республиканский субботник. Проведение субботника по наведению порядка на земле - важный шаг для поддержания чистоты и порядка на территории, прилегающей к учреждению.
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