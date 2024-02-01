Листья коки и коктейль из морфия: как в разные времена повышали выносливость солдатов во время боя

Испокон веков война была серьезным испытанием и для солдат, и для командования. Порой, для успешного завершения операции или быстрого продвижения войск необходимо было действовать за пределами человеческих возможностей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии