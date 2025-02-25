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Царьград

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"Самый печальный момент" СВО: Острый дефицит в русской армии. ВСУ ударили "в самое чувствительное место". Оборона прорвана. Началась бойня

"Самый печальный момент" СВО: Острый дефицит в русской армии. ВСУ ударили "в самое чувствительное место". Оборона прорвана. Началась бойня

Поступают сообщения о прорыве обороны в районе недавно освобождённой Великой Новосёловки на Донецком фронте - грядёт "самый печальный момент" СВО для солдат на этом участке.

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