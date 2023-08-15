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Игроков и боссов «Баварии» раздражает требование Тухеля купить опорника. Томас считает, что Киммих замедляет игру команды

Игроков и боссов «Баварии» раздражает требование Тухеля купить опорника. Томас считает, что Киммих замедляет игру команды

Bayern & Germany со ссылкой на журналистов Bild Кристиана Фалька и Тоби Альтшаффля сообщает, что требование главного тренера мюнхенцев раздражает как руководство, так и футболистов.

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